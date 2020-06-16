15 июня 2020
14 июня 2020

Челябинская область перешла новый рубеж по заражениям COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Инфекционные отделения по-прежнему загружены работой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По данным на 16 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом превысило 5 тысяч, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 138 положительных диагнозов (накануне был поставлен рекорд — число заражений приблизилось к 200 за сутки), с начала пандемии заболел 5131 человек. Погибли четверо южноуральцев, число жертв COVID-19 достигло 91 человека.

«За прошедшие сутки выздоровели 97 человек, с начала пандемии 2560 пациентов, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 три женщины — 44, 56 и 82 лет. Также умер 59-летний мужчина».

Число заразившихся начало расти на Южном Урале с прошлой пятницы, когда было зарегистрировано 126 заражений, в субботу их стало 149, в воскресенье заболели уже 169 южноуральцев, а в понедельник был поставлен антирекорд в182 случая. В результате карантин продлен в регионе до 30 июня, власти отказались от проведения парада Победы, назначенного на 24 июня. «Принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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