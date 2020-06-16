Челябинская область перешла новый рубеж по заражениям COVID-19

Инфекционные отделения по-прежнему загружены работой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 16 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом превысило 5 тысяч, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 138 положительных диагнозов (накануне был поставлен рекорд — число заражений приблизилось к 200 за сутки), с начала пандемии заболел 5131 человек. Погибли четверо южноуральцев, число жертв COVID-19 достигло 91 человека.

«За прошедшие сутки выздоровели 97 человек, с начала пандемии 2560 пациентов, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 три женщины — 44, 56 и 82 лет. Также умер 59-летний мужчина».

Число заразившихся начало расти на Южном Урале с прошлой пятницы, когда было зарегистрировано 126 заражений, в субботу их стало 149, в воскресенье заболели уже 169 южноуральцев, а в понедельник был поставлен антирекорд в182 случая. В результате карантин продлен в регионе до 30 июня, власти отказались от проведения парада Победы, назначенного на 24 июня. «Принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.