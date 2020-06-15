Челябинская область поставила новый рекорд по заражениям COVID-19

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Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине прошлой недели. Это позволило губернатору Алексею Текслеру санкционировать ряд долгожданных послаблений . Однако в выходные инфекция начала отвоевывать позиции: в пятницу было зарегистрировано 126 заражений, в субботу — 149, а в воскресенье заболели уже 169 южноуральцев. В результате режим повышенной готовности продлен в регионе до 30 июня, власти отказались от проведения парада Победы , назначенного на 24 июня.

«За прошедшие сутки выписаны 29 человек, всего 2463 пациентов выздоровели, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 мужчины 65 и 77 лет, а также женщины 73 и 47 лет. Для 85-летнего южноуральца с обширным инфарктом мозга COVID был сопутствующим заболеванием».

По данным на 15 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4993 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 182 положительных диагноза (накануне было 169 заражений ) — это абсолютный рекорд с начала пандемии. От инфекции за сутки погибли пятеро южноуральцев. Число жертв COVID-19 достигло 83 человека.

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