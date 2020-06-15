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Челябинская область поставила новый рекорд по заражениям COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Заболеваемость скачкообразно росла все выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По данным на 15 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4993 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 182 положительных диагноза (накануне было 169 заражений) — это абсолютный рекорд с начала пандемии. От инфекции за сутки погибли пятеро южноуральцев. Число жертв COVID-19 достигло 83 человека.

«За прошедшие сутки выписаны 29 человек, всего 2463 пациентов выздоровели, — рассказали в оперштабе. — Умерли от COVID-19 мужчины 65 и 77 лет, а также женщины 73 и 47 лет. Для 85-летнего южноуральца с обширным инфарктом мозга COVID был сопутствующим заболеванием».

Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине прошлой недели. Это позволило губернатору Алексею Текслеру санкционировать ряд долгожданных послаблений. Однако в выходные инфекция начала отвоевывать позиции: в пятницу было зарегистрировано 126 заражений, в субботу — 149, а в воскресенье заболели уже 169 южноуральцев. В результате режим повышенной готовности продлен в регионе до 30 июня, власти отказались от проведения парада Победы, назначенного на 24 июня.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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