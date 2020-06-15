Инсайд: для парада Победы в Челябинске подбирают новую дату

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Из-за коронавируса президент РФ Владимир Путина перенес парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. Большинство глав регионов продублировало это решение. Однако в нескольких территориях, где тяжелая ситуация из-за коронавируса, как и в Челябинской области, решили отложить парад.

Планировалось, что на нынешнем параде впервые не будет ветеранов — из опасений за их здоровье почетным челябинцам рекомендовали посмотреть парад в прямой трансляции на региональном телеканале ОТВ. Кроме того, планировалось участие современной техники из чебаркульской войсковой части. Над Челябинском должны были пролететь боевые самолеты.

Текслер отменил проведение парада , планировавшегося на 24 июня, в связи с эпидемией коронавируса. Так, на 15 июня регион установил новый рекорд по числу зараженных за сутки — плюс 182 человека (всего стало 4993). Умерло 5 человек (83). Губернатор продлил режим повышенной готовности до 30 июня. В регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные торговые комплексы и другие объекты, действует обязательный масочный режим.

«Алексей Леонидович отменил проведение торжественного построения войск и техники 24 июня. Но совсем от мероприятия не отказались. Рассматриваются альтернативные даты», — добавил собеседник.

Власти Челябинской области рассматривают альтернативные даты проведения парада Победы. Губернатор Алексей Текслер отменил торжественное построение войск и техники именно 24 июня, но не исключен перенос, сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

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