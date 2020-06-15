14 июня 2020
13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

Инсайд: для парада Победы в Челябинске подбирают новую дату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, т34, парад военной техники
Челябинский губернатор Алексей Текслер рассматривает альтернативные даты парада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области рассматривают альтернативные даты проведения парада Победы. Губернатор Алексей Текслер отменил торжественное построение войск и техники именно 24 июня, но не исключен перенос, сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Алексей Леонидович отменил проведение торжественного построения войск и техники 24 июня. Но совсем от мероприятия не отказались. Рассматриваются альтернативные даты», — добавил собеседник.

Текслер отменил проведение парада, планировавшегося на 24 июня, в связи с эпидемией коронавируса. Так, на 15 июня регион установил новый рекорд по числу зараженных за сутки — плюс 182 человека (всего стало 4993). Умерло 5 человек (83). Губернатор продлил режим повышенной готовности до 30 июня. В регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные торговые комплексы и другие объекты, действует обязательный масочный режим.

Планировалось, что на нынешнем параде впервые не будет ветеранов — из опасений за их здоровье почетным челябинцам рекомендовали посмотреть парад в прямой трансляции на региональном телеканале ОТВ. Кроме того, планировалось участие современной техники из чебаркульской войсковой части. Над Челябинском должны были пролететь боевые самолеты.

Новость по теме
Челябинская область поставила новый рекорд по заражениям COVID-19

Из-за коронавируса президент РФ Владимир Путина перенес парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на 24 июня. Большинство глав регионов продублировало это решение. Однако в нескольких территориях, где тяжелая ситуация из-за коронавируса, как и в Челябинской области, решили отложить парад.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...