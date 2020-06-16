В США выписали счет на 1,1 млн долларов за лечение от COVID

Сумма, которую потратили на лечение заставляет Майкла Флора стыдиться Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США пожилой американец Майкл Флор получил счет из больницы на миллион долларов с лишним. В такую сумму обошлось его лечение от коронавируса.

«Я чувствую вину за выживание», — цитирует Флора The Seattle Times. По его словам, чувство вины усиливает сумма, в которую обошлось его лечение.

Флор провел в больнице 62 дня. Как отмечает издание, счет занял 181 страницу и составил более 1,1 миллиона долларов. Деньги пошли на лекарства, аппарат ИВЛ и нахождение в палате больницы и реанимации. Большую часть расходов Флор мог бы погасить с помощью медицинской страховки. Вместе с тем, так как у американца был коронавирус, за лечение ему вовсе не придется платить, сообщает The Seattle Times.

В начале июня русский врач-реаниматолог, работающий в Бруклинской центральной больнице, Евгений Пинелис рассказал, что коронавирус исчез и учреждение возобновило работу в обычном режиме. Эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон заявили, что к октябрю число жертв коронавируса в США может превысить 200 тысяч человек, передает деловая газета «Взгляд». На сегодняшний день в стране насчитывается 118 тысяч жертв инфекции.

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