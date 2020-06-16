В России начали продавать Конституцию с поправками

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Наглядная агитация ко дню всероссийского голосования за поправки в Конституции 2020. Челябинск, социальная реклама, реклама, общероссийское голосование, конституция2020, агитация за конституцию
Голосование за поправки в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России в книжных магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками. Об этом сообщает в Twitter аккаунт «Кремлевский пул РИА».

«Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце», — говорится в сообщении. Издатель объясняет, что издание включает поправки, чтобы россияне могли ознакомиться с ними. При этом отмечается, что изменения начнут действовать после публикации результатов всенародного голосования.

Ранее стало известно, что по всей стране появились стенды с информацией о поправках в Конституцию, передает агентство Nation News. Голосование за поправки в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн. Изменения включают в себя новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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