В России начали продавать Конституцию с поправками

Голосование за поправки в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России в книжных магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками. Об этом сообщает в Twitter аккаунт «Кремлевский пул РИА».

«Купить можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце», — говорится в сообщении. Издатель объясняет, что издание включает поправки, чтобы россияне могли ознакомиться с ними. При этом отмечается, что изменения начнут действовать после публикации результатов всенародного голосования.

Ранее стало известно, что по всей стране появились стенды с информацией о поправках в Конституцию, передает агентство Nation News. Голосование за поправки в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн. Изменения включают в себя новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня.

Издание Конституции России с новыми поправками появилось в продаже, купить можно за 41 рубль.



Поправки указаны в самом конце. Как обещает издатель, это позволит внимательным читателям детально ознакомиться с ними и, конечно, принять участие в голосовании. pic.twitter.com/76Owe9FoZM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 11, 2020

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