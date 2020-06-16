Курганскую прокуратуру просят проверить премии всех мэров региона

Курганские общественники просят прокуратуру проверить премии мэрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правозащитники написали обращение в прокуратуру Курганской области (копия имеется в редакции) после установления факта, что глава Шадринска Виктор Ермишкин незаконно выписал себе премию. Общественники просят проверить законность получения вознаграждения всем главам районов и городов. По итогам работы за 2019 год они получили премий на 26,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал председатель областной общественной организации «Линия защиты» Александр Бухаров.

«Просим вас проверить законность и обоснованность распределения премий во всех муниципальных образованиях Курганской области, в том числе в части премирования глав муниципальных образований», — говорится в обращении общественников.

Правозащитники приводят ссылку на постановление правительства Курганской области (№433), где оговорено требование. «Одно из условий предоставления премий на поощрение управленческих команд — наличие муниципального правового акта об утверждении правил предоставления и распределения трансфертов из бюджета. Просим прокуратуру проверить, есть ли такие документы во всех муниципалитетах», — пояснил Бухаров.

Авторы обращения считают, что если премии по итогам работы за 2019 год выписаны незаконно, то средства должны быть возвращены в бюджет. В пресс-службе прокуратуры Курганской области URA.RU подтвердили, что обращение поступило.

Прокуратура завершила проверку распределения премий, выданных команде управленцев администрации Шадринска в Курганской области по итогам работы в 2019 году. Оказалось, что мэр Виктор Ермишкин не имел права назначать себе премию в 325 тысяч рублей, что и возмущало шадринцев.

Для устранения правового пробела прокуратура потребовала от Шадринской городской думы изменить нормативный акт, который регулирует вопросы оплаты труда главы Шадринска. При этом юристы думы проверяют законность и обоснованность требований прокуратуры.