В курганском детсаду закрыли часть групп из-за коронавируса

Курганский детский сад частично закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В курганском детском саду №115 частично закрыты группы из-за коронавируса. У всех, кто контактировал с заболевшим, взяты анализы. Информацию о проведении противоэпидемических мероприятий URA.RU рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в „Центре развития ребенка — детский сад № 115“ проведены противоэпидемические мероприятия, в ходе которых определен круг лиц, находившихся в непосредственном контакте с заболевшим. В отношении данных лиц было проведено обследование. Ситуация находится на контроле», — сообщили в оперштабе.

По данным источников, на карантин закрыты три детские группы. Информация о том, у кого выявился вирус противоречива. Одни родители говорят, что заболел приходящий сотрудник детсада, другие — якобы инфекция от родителей. «Одна из версий — чей-то папа сгонял в командировку и привез COVID, ребенка проверили, тоже положительный. Высадили всех, кто был в контакте. Говорят, что выявили еще одного человека с подозрением», — уточнила одна из мамочек.

Получить комментарии у администрации детского сада URA.RU не получилось. По телефону заведующей никто не ответил. Детский сад №115 считается одним из лучших в Кургане. Его посещают дети высокопоставленных чиновников и членов правительства Курганской области.

Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области официально подтверждено 422 случая новой коронавирусной инфекции. 243 человека выписаны по выздоровлению, в том числе двое — за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 2957 человек.