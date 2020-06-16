В Курганской области осталось два района, где нет коронавируса

В Лебяжьевском районе впервые обнаружили коронавирусную инфекцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Курганской области 16 июня. Это заболевание впервые зарегистрировано на территории Лебяжьевского района, сообщают в региональном оперативном штабе.

«На 16 июня в Курганской области зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Пять контактных случаев заражения выявлено у жителей Кургана, Петуховского, Сафакулевского, Кетовского, Лебяжьевского районов. Остальные четыре случая — завозные из ХМАО и ЯНАО у жителей Кургана, Петуховского и Мишкинского районов.

Всего с начала регистрации заболеваемости в Курганской области официально подтверждено 422 случая новой коронавирусной инфекции. 243 человека выписаны по выздоровлению, в том числе двое — за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 2957 человек.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства Курганской области, Лебяжьевский район был одним из трех муниципалитетов региона, где не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Теперь только в двух зауральских районах нет заболевших COVID — в Звериноголовском и Притобольном.

В Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.