В Кургане 38 раз продлили срок годности на тонны протухшего мяса

Предприниматель из Кургана почти сорок раз нарушил пятидневный срок годности мяса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель 38 раз продлевал срок годности туш говядины. Формально за три месяца он произвел более 65 тонн сомнительного мяса, хотя вначале вес туш был значительно меньше. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«За три месяца было оформлено 38 производственных сертификатов с продлением сроков годности и произведено более 65 тонн сомнительной говядины», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Курганская компания получила девять туш говядины, из которых данный предприниматель произвел 2,5 тонн охлажденной говядины. Каждый раз, когда срок годности в пять суток подходил к концу, предприниматель продлевал его в специальной автоматизированной системе. После каждого использования программа вносила количество данной говядины в журнал вырабатываемой продукции.

Сотрудники ведомства заметили нелогичную разницу между количеством полученного сырья и произведенного мяса. «За май 2020 года на небольшом предприятии с поступившим сырьем в количестве около десяти тонн, было выработано 108 тонн мясной продукции», — добавили представители Россельхознадзора.

На данный момент, регистрацию курганского предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» приостановили на полгода.