Ветераны посмотрят парад Победы в Москве без масок

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

По ее словам, для ветеранов будут созданы безопасные условия: все на Красной площади и транспорт будут дезинфицированы, а волонтеры и сопровождающие родственники пройдут тест на коронавирус, а также будут в масках и перчатках.

«Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади 24 июня без медицинских масок. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ветеранам разрешат быть без масок во время парада Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно