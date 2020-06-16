16 июня 2020

Ветераны посмотрят парад Победы в Москве без масок

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной площади. Москва, ветеран войны, парад победы, красная площадь, 9 мая
Ветеранам разрешат быть без масок во время парада Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади 24 июня без медицинских масок. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова.

По ее словам, для ветеранов будут созданы безопасные условия: все на Красной площади и транспорт будут дезинфицированы, а волонтеры и сопровождающие родственники пройдут тест на коронавирус, а также будут в масках и перчатках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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