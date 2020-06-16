Ветераны посмотрят парад Победы в Москве без масок

Ветераны Великой Отечественной войны смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади 24 июня без медицинских масок. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть», — сказала Попова.
По ее словам, для ветеранов будут созданы безопасные условия: все на Красной площади и транспорт будут дезинфицированы, а волонтеры и сопровождающие родственники пройдут тест на коронавирус, а также будут в масках и перчатках.
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