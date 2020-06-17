На границе Китая и Индии погибли десятки военных

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По некоторым данным, при конфликте огнестрельное оружие не было применено. Стороны бросали друг в друга палки и камни в течение шести часов, передает « Царьград».

Причиной конфликта в Пекине называют то, что индийские военные, нарушив договоренности, пересекли границу. После чего напали на китайских солдат. В Нью-Дели при этом считают, что поводом для столкновения стала попытка китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван. В настоящее время страны договорились об отводе войск.

«В результате столкновений на границе Индии и Китая погибло 20 индийских военнослужащих», — сообщает Life со ссылкой на агентство ANI. Количество погибших со стороны Китая неизвестно.

На спорной границе между Индией и Китаем, в районе Ладакх, произошел конфликт между военными двух стран. Известно о 20 погибших.

Стороны бросали друг в друга палки и камни. В результате конфликта погибло 20 военных. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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