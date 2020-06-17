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Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал новые выплаты для семей , в которых родители остались без работы. Новое денежное пособие составит три тысячи рублей. Также в рамках господдержки детям с 3 до 16 лет было выделено по 10 тысяч рублей, напоминает « Утро.ру ».

Родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой даже несмотря на то, что государство уже разработало меры поддержки для детей разных возрастов, считает председатель НРК Ирина Волынец. При этом, как она отмечает, необходимо сохранить уже назначенные пособия и льготы для родителей, воспитывающих детей в одиночку, передает агентство Nation News .

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года», — приводит содержание документа RT . Размер выплаты предлагается установить не менее двух прожиточных минимумов (для трудоспособного населения — 11 942 рубля) на члена семьи.

В России предложили на время ввести дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей одни. Соответствующее предложение Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство РФ.

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