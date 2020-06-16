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Согласно приведенной министром информации, на выплаты могут рассчитывать все семьи, вне зависимости от сроков потери работы. Ранее выплаты были предусмотрены только для потерявших работу с 1 марта этого года.

«Родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье», — приводит агентство Nation News слова Котякова. Уточняется, что выплата положена каждому потерявшему работу родителю. Таким образом, двое человек на каждого ребенка будут получать по шесть тысяч рублей.

Для семей, в которых родители остались без работы, вводится новое денежное пособие в три тысячи рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Каждый родитель имеет право на пособие в три тысячи на каждого ребенка Фото: depositphotos.com

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