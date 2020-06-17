В Челябинской области после карантина вырос спрос на работников

Первыми почувствовали оживление на рынке индивидуальные предприниматели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинской области индивидуальные предприниматели вновь начали нанимать работников после карантина. В мае число заявленных ими вакансий выросло на 9% по сравнению с апрелем и на 33% по сравнению в мартом, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. Чаще всего ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами.

«С марта по май индивидуальные предприниматели региона разместили на hh.ru на 61% больше предложений о работе, чем за то же время в прошлом году, в абсолютных цифрах — 9,2 тысячи», — пояснили в пресс-службе сервиса hh.ru Урал.

С другой стороны, предприятия малого и среднего бизнеса за три весенних месяца разместили всего 5,3 тысячи и 1,4 тысячи вакансий соответственно. Это на 6% и 4% меньше, чем в марте—мае 2019 года. Если на одного частного предпринимателя приходится в среднем восемь вакансий, то на компанию малого бизнеса две, а среднего — четыре. «Сильнее всего число вакансий в секторе малого и среднего бизнеса Челябинской области сократилось в апреле, до 1,8 тысяч — это минус 38% к марту и 29% меньше, чем в апреле 2020 года.

Самыми востребованными стали менеджеры по продажам (2% вакансий), менеджеры по работе с клиентами (1%), бухгалтеры (1%), торговые представители (0,8%) и продавцы-консультанты (0,7%). Чаще всего искали работников на hh.ru в марте—мае предприятия из сфер ИТ и интернета (8,9% от всех субъектов МСБ), строительства и недвижимости (8,1%), розничной торговли (7,6%), товаров народного потребления (5,2%), а также услуг для бизнеса (4,1%).

Количество вакансий несколько возросло и в целом по области. На середину июня южноуральцам предлагается 24631 рабочее место, в мае вакансий было примерно 23,4 тысячи, сообщили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости. При этом в марте зарегистрировались как безработные 4953 жителя области, в апреле — 17798, в мае — 23444, в июне — 9105 человек.