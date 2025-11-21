Мирный план Трампа вынудит Украину уступить России

Трамп преследует лишь свои интересы в украинском кризисе Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп активно приближает украинский конфликт к завершению. Иностранные СМИ опубликовали мирный план США. Однако американский лидер не уверен в его успехе, поэтому до сих пор не подтвердил его подлинность, рассказал в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Документ, вероятно, доработают, после чего у Зеленского может не остаться никакого шанса, кроме как пойти на уступки в переговорах с нами, добавил он.

— Вечером 20 ноября американские СМИ опубликовали текст мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, однако администрация страны до сих пор не подтвердила его подлинность. Почему Белый дом тянет с официальным заявлением?

Трамп не очень верит в успех своего мирного плана, заявил политолог Алексей Зудин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Вероятно, Белый дом не очень верит в успех этого плана. Иначе ему не составило бы труда подтвердить его устно, в формате официального заявления, или письменно, в виде резолюции под президентским указом. Он действует осторожно, анализируя реакцию всех сторон мирного плана. Украина уже отреагировала — она жестко раскритиковала этот документ. Негативно высказались и в ЕС. Теперь у США есть материалы, с которыми она может работать, чтобы скорректировать тезисы.

Однако я думаю, что этот подход отразится только на Украине и ЕС, потому что в документе есть много пунктов, которые серьезно противоречат российским запросам. В цельном виде мирный план Трампа не приемлем для нашей страны.

— Какие тезисы документа можно назвать неприемлемыми для России? Особенно хочется остановиться на пункте о замороженных активах РФ, которые США хотят потратить на свои усилия по восстановлению Украины. Что за этим скрывается?

Трамп проигнорировал все важные требования РФ по украинскому кризису Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

— Особенно неприемлемыми можно назвать положения, которые сохраняют украинскую армию, и предполагают лишь временный отказ Украины от вступления в НАТО. То есть США проигнорировали те требования России, которые являются критичными — это демилитаризация и денацификация. Мы не раз заявляли, что «Незалежная» должна стать нейтральным государством, однако они хотят сохранить ее с армией, инфицированной нацистами, которая создает проблемы не только для нас, но и для других стран.

Что касается замороженных активов, то безусловно, это напоминает репарации. В этом кроется стремление Трампа преподнести мирное урегулирование конфликта на Украине как победу внешней политики США под лозунгом «Мир через силу».

Игнорируя часть интересов России, американский лидер хочет достижения мира не посредством побед нашей армии, а благодаря вмешательству третьей могущественной стороны.

— Россия регулярно выступает с заявлениями о том, что готова обсуждать вопрос урегулирования украинского кризиса. РФ сядет за стол переговоров со всеми сторонами документа, чтобы обсудить его тезисы. Какие из них Украина может скорректировать в пользу России? И может ли РФ в чем-то уступить Украине?

Зеленскому будет нелегко настоять на своем в вопросе по урегулированию конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

— Документ, лишь частично учитывающий часть наших запросов, например, официальный статус русского языка на Украине, для России в полном виде не приемлем. Я не вижу в нем пунктов, в которых «Незалежная» пошла бы навстречу РФ. Хотя ей известны наши нарративы, они не меняются. Именно поэтому тяжело сказать, что могла бы скорректировать Украина, но мне интересно было бы посмотреть, как из этой ситуации будет выкручиваться Зеленский, потому что у него почти безвыходное положение.

На самом деле я вижу в документе только одно — стремление Трампа влезть в этот конфликт на ее завершающейся стадии, чтобы присвоить себе лавры миротворца.

— Лидеры ЕС уже раскритиковали мирный план Трампа. Их мнение не учли при составлении документа. Есть ли нам смысл садиться за стол переговоров вместе с Европой, которая поддерживает исключительно Зеленского? И нужно ли учитывать позицию Британии, которая не входит в Евросоюз, однако не раз заявляла о готовности участвовать в урегулировании украинского кризиса?

России выгоднее продолжать СВО, сказал политолог Зудин Фото: Илья Московец © URA.RU

— Я не верю, что есть смысл вести переговоры со сторонами, которые выступают за продолжение войны, причем в буквальном смысле, до последнего украинца. И в первую очередь, это касается Британии, которая гораздо в большей степени, чем остальные, например, Франция и Германия, вовлечена в вооруженный конфликт на стороне Киева. О чем тут можно говорить? Они хотят продолжения войны, поэтому и нам не нужно с ними считаться.

Украина перестанет быть тараном против РФ для коллективного Запада Фото: Официальный сайт Европарламента

На данный момент все военные действия сопровождаются сокращением территорий, которые контролирует Киев. И если мы продолжим двигаться в таком же темпе, то нынешнее украинское руководство лишится выхода к Черному морю. А это значит, что ценность «Незалежной» в качестве тарана против России уменьшится для коллективного Запада, что нам выгодно. Я думаю, нужно продолжать спецоперацию, потому что она идет успешно. Украина терпит поражение, несмотря на активную помощь со стороны Европы и частично США.

— Что может заставить европейских властей отказаться от политики затягивания украинского кризиса? Как приблизить подписание документа на выгодных для России условиях?