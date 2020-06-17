Российские власти рассмотрят налог для богатых

Состоятельные россияне могут начать платить больше налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство России обсуждает введение в стране повышенных налоговых ставок для граждан с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на анонимного федерального чиновника и источник в Госдуме.

«Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян», — пишет издание. Одним из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан с 13 до 15%. Вероятно, налог поднимут для людей с годовым доходом от 2-3 млн рублей.

Источники отмечают, что вопрос с изменением налогообложения для состоятельных людей обсуждался еще зимой. По данным одного из собеседников издания, варианты просчитали в преддверии послания президента РФ Федеральному собранию. В настоящий момент в администрации президента и в правительстве есть более 10 готовых вариантов изменения налогообложения, в том числе вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.

Источники отмечают, что полученные средства могут использовать для социальных нужд, в частности, для поддержки малоимущих граждан или пенсионеров. При этом окончательного решения об увеличении налогов еще нет — по данным инсайдеров, против этого выступает Минфин. Эксперты министерства считают: если повышение ставки налога будет небольшим, то дополнительные поступления также будут маленькими.

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