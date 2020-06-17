НАТО закупает новейшие истребители для защиты от России

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, самолет, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Покупка истребителей стала ответной мерой на то, что РФ развернула новые ракеты 9М729 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В НАТО решили закупить истребители пятого поколения и дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на усиление ракетно-ядерного потенциала России. Такое решение приняли на видеоконференции министры обороны государств альянса.

«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», — приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга ТАСС. При этом он отметил, что альянс не собирается размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

Столтенберг заявил, что РФ развернула новые ракеты 9М729, которые способны нести ядерные заряды. Генсек НАТО подчеркнул, что эти ракеты могут долететь до европейских городов в течение нескольких минут.

Ранее Столтенберг заявил, что наращивание военных сил НАТО около российских границ ничего не нарушает, передает агентство Nation News. С 7 по 16 июня в Балтийском море страны НАТО проводили военные учения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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