НАТО закупает новейшие истребители для защиты от России

В НАТО решили закупить истребители пятого поколения и дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на усиление ракетно-ядерного потенциала России. Такое решение приняли на видеоконференции министры обороны государств альянса.
«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», — приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга ТАСС. При этом он отметил, что альянс не собирается размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.
Столтенберг заявил, что РФ развернула новые ракеты 9М729, которые способны нести ядерные заряды. Генсек НАТО подчеркнул, что эти ракеты могут долететь до европейских городов в течение нескольких минут.
Ранее Столтенберг заявил, что наращивание военных сил НАТО около российских границ ничего не нарушает, передает агентство Nation News. С 7 по 16 июня в Балтийском море страны НАТО проводили военные учения.
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