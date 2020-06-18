Россиян предупредили об аномальных холодах

На Урале температура днем не превысит 20 градусов тепла Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аномально холодная погода ждет Урал и некоторые сибирские регионы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, чуть лучше ситуация обстоит в европейской части России.

По словам эксперта, очень холодно будет в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Томской и Омской областях. «Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметке, а ночные температуры 8—9 градусов», — цитирует его РИА «Новости».

В европейской части страны дневная температура составит 18-20 градусов, а ночью будет до +10. Такая температура является нормой для середины июля, добавил Вильфанд. Такие погодные изменения связаны со смещением антициклона на запад, а не на восток, как это обычно бывает, пояснил представитель Гидрометцентра. Эксперт отметил, что сейчас ось антициклона проходит от Каспийского моря к Скандинавии, через Москву. В субботу ось сместится на запад.

Ранее Вильфанд сообщил, что в России до 21 июня будет жаркая погода. В Москве 17 июня температура воздуха днем поднялась до 31,4 градуса, что стало температурным рекордом за последние 100 лет, сообщает «Общественное телевидение России». О сильной жаре москвичей предупреждали заранее, напоминает «Утро.ру».

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