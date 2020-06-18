Климатолог предупредил о природных аномалиях в России

Россиянам придется все чаще сталкиваться с последствиями природных катаклизмов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Природные катаклизмы будут происходить на территории России все чаще, считает климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев. В разговоре с URA.RU он отметил, что это связано с изменением климата.

«Если говорить о тенденции в промежутке 10 лет, общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем», — подчеркнул Киселев.

По его словам, учащение природных катаклизмов вызвано изменением климата из-за антропогенного воздействия. Наблюдается тенденция к изменению температурного режима, циркуляции атмосферного воздуха и режима осадков. Климатолог уточнил, что каждому региону России характерны свои аномалии. На одних территориях это резкие перепады температур, на других — ветровые нагрузки вроде смерчей и ураганов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Урал и сибирские регионы ждет аномально холодная погода. В Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Томской и Омской областях температура будет ниже нормы на шесть градусов. Днем столбики термометров будут едва приближаться к 20-градусной отметке, а ночные температуры составят 8—9 градусов, передает телеканал 360. Ранее в разговоре с URA.RU Вильфанд заявил, что по всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.

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