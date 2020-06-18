Михаил Ефремов ранее просил у семьи Сергея Захарова прощения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов передал венок для Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине артиста. Памятный символ поставили на могилу Захарова на девять дней со дня смерти.

«Знакомые семьи Захарова рассказали, что заметили венок, когда пришли на могилу на девять дней со дня смерти уроженца Рязани», — пишет lenta.ru. По некоторым данным, гражданская жена Захарова попыталась избавиться от венка, выставив его за ограду, однако позднее он снова появился на могиле.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. После этого он записал видеообращение, в котором признался, что не знает, как дальше жить. Кроме того, стало известно, что в день аварии Ефремов напился из-за смерти близкого друга, передает телеканал 360.

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