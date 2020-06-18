Путин рассказал, что ему в Кремль звонят внуки

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Путин иногда общается с внуками во время работы Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Внуки президента России Владимира Путина иногда звонят ему в Кремль во время работы. Об этом глава государства рассказал журналистам.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин». Анонс выпуска программы опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

Ранее Путин рассказывал, что ему не хватает времени на общение с внуками. В ходе беседы с журналистами он отмечал, что хотел бы проводить с ними больше времени, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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