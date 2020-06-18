Путин рассказал, что ему в Кремль звонят внуки

Путин иногда общается с внуками во время работы
Внуки президента России Владимира Путина иногда звонят ему в Кремль во время работы. Об этом глава государства рассказал журналистам.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», — заявил Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин». Анонс выпуска программы опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.
Ранее Путин рассказывал, что ему не хватает времени на общение с внуками. В ходе беседы с журналистами он отмечал, что хотел бы проводить с ними больше времени, передает RT.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.