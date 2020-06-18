В Роспотребнадзоре назвали условия для открытия границ

Открытие границ станет возможным, когда власти будут уверены в отсутствии риска распространения коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне смогут летать за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Когда риски будут минимальными. Когда риска распространения заболевания не будет, тогда можно будет открывать се границы, международные авиарейсы запускать», — объяснила Попова в интервью журналистке «России 24» Наиле Аскер-заде. Часть интервью опубликована в ее telegram-канале.

Глава ведомства добавила, что когда в стране было небольшое количество инфицированных, как в феврале и начале марта, с этим можно было справиться, но когда заболевших остается много, риски распространения возрастают, отмечает RT.

Ранее Попова предупредила россиян, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, однако риск второй волны эпидемии сохраняется.

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