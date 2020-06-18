Попова рассказала, когда в РФ придет вторая волна коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
Инфекция может вернуться, когда кончится лето, считает Попова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, однако риск второй волны эпидемии сохраняется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия-24».

По словам Поповой, в регионах заметно снижение заболеваемости. «Очень быстро стабилизируется ситуация в Москве, в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад», — сказала Попова.

Однако есть регионы, где ситуация вызывает опасения «Их сегодня стало 13. Я надеюсь, что через несколько дней мы можем говорить о том, что у нас таких регионов, где нет тенденции к снижению [заболеваемости] будет совсем мало или абсолютно не будет», — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом Анна Попова допустила риск второй волны новой коронавирусной инфекции, когда закончится лето. «Рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Мы к этому готовимся», — заявила она.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...