Попова рассказала, когда в РФ придет вторая волна коронавируса

Инфекция может вернуться, когда кончится лето, считает Попова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, однако риск второй волны эпидемии сохраняется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия-24».

По словам Поповой, в регионах заметно снижение заболеваемости. «Очень быстро стабилизируется ситуация в Москве, в пять раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад», — сказала Попова.

Однако есть регионы, где ситуация вызывает опасения «Их сегодня стало 13. Я надеюсь, что через несколько дней мы можем говорить о том, что у нас таких регионов, где нет тенденции к снижению [заболеваемости] будет совсем мало или абсолютно не будет», — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом Анна Попова допустила риск второй волны новой коронавирусной инфекции, когда закончится лето. «Рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Мы к этому готовимся», — заявила она.

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