В Роспотребнадзоре рассказали, когда ученики вернутся в школы

Ученики не посещали школы с весны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Очное обучение школьников возобновится с 1 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ведомство подготовило специальные рекомендации.

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты», — заявила она в эфире «Россия-1». По ее словам, в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации, которые помогут организоваться учебный процесс в школе с учетом коронавируса. Попова назвала ситуацию с вирусом сегодня управляемой, пишет RNS .

В Роспотребнадзоре также утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году. Первый экзамен со школьниками состоится 3 июля, а последний резервный день — 25 июля. Также в августе выделены резервные дни, чтобы экзамены могли сдать школьники, пропустившие первую волну по уважительной причине.

Весной российские школьники перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. Также из-за угрозы распространения вируса в дистанционном формате учились студенты. Во многих вузах отменили итоговые экзамены, а сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись на месяц.

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