Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о нарушителях госконтрактов по борьбе с коронавирусом Фото: kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов по борьбе с коронавирусом были переданы в правоохранительные органы. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По словам главы ведомства, на мониторинг были взяты порядка 7 тысяч контрактов и около 4,5 тысяч исполнителей. «На первоначальном этапе пришел ряд исполнителей, которые находились в зоне рисков, и нам пришлось отобрать часть материалов и передать в Генеральную прокуратуру, в ФСБ, в МВД, порядка 160 материалов», — сказал Чиханчин, слова которого опубликованы на официальном сайте Кремля.

На сегодняшний день часть контрактов уже расторгли и были возбуждены уголовные дела, подчеркнул глава Росфинмониторинга. Он добавил, что после этих действий динамика стала меняться в лучшую сторону. Чиханчин отметил, что повысилась исполнительская дисциплина непосредственно тех, кто работает с коронавирусом.

Кроме того, Чиханчин доложил Путину, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил в текущем году картельные сговоры на 700 млн рублей. Также были возбуждены порядка 50 уголовных дел, контракты по которым были допущены эти нарушения, расторгнуты.

Уголовные дела — сигнал для участников рынка, заявил в разговоре с URA.RU политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «Сам факт того, что уголовные дела возбуждены, является сигналом для остальных участников рынка. Сигнал того, что правоохранительные органы, государство держит руку на пульсе и готово предпринимать жесткие меры для того, чтобы не допустить подобного сговора в будущем, потому что заниматься такими вещами в период пандемии безответственно и преступно», — объяснил собеседник агентства.

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