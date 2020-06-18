В Перми закрываются последние «Шоколадницы»

Федеральная сеть кофеен «Шоколадница» уходит из Перми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Московская сеть кофеен «Шоколадница» закрывает последние два заведения в Перми. Причин такого решения много, но основной является текущая экономическая ситуация.

«В Перми эту франшизу развивала компания „Алендвик“. Еще год назад Александр Никифоров, генеральный директор „Алендвик“ отметил, что „Шоколадница“ — единственный бренд, который не совсем вписывается в общую концепцию компании», — пишет Business Class. Издание отмечает, что собственники помещения уже ищут возможного арендатора, который займет площадь бывшего кафе. URA.RU направило запрос в головной офис компании с просьбой прокомментировать информацию.

Изначально в 2011—2013 годах в Перми было пять кофеен этой сети. К моменту введения карантина в городе продолжали работать два заведения: в ТРК «Столица» и на Комсомольском проспекте, 7. Со здания на Компросе собственники уже сняли вывеску, а работа в ТРК запрещена из-за действующего карантина.

Карантинные ограничения в Пермском крае ввели 2 апреля и последний раз продлевали до 23 июня. Всего в регионе подтверждено 2937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1685 человек — выздоровели, 102 — скончались.