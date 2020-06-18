Аркадий Чернецкий отметил десятилетие работы в Совете Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий получил из рук спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма», сообщил источник URA.RU.

Аркадий Чернецкий стал сенатором Совета Федерации в 2010 году вскоре после того, как оставил пост мэра Екатеринбурга. В сенате он занимает пост первого зампредседа комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Он курирует вопросы поддержки строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, законодательного обеспечения архитектуры и градостроительства.

Чернецкий отметил в мае 70-летие. Вручение политику высшей награды ведомства может намекать на завершение его политической карьеры, утверждают инсайдеры URA.RU. В то же время аналогичную награду три года назад в честь 80-летия получил другой сенатор региона, Эдуард Россель. Он продолжает работать в должности.

Аркадий Чернецкий не ответил на звонок URA.RU.

URA.RU сообщало, что семья сенатора Аркадия Чернецкого готовит к продаже один из главных своих активов — долю в Екатеринбургском муниципальном банке (ЕМБ). Сделка может быть завершена в течение года, утверждают инсайдеры.