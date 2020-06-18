Бизнесмен в ЯНАО заразил десятки работников коронавирусом

Анализы вахтовиков направят в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямальский предприниматель из Пуровского района заразил 21 вахтовика коронавирусом, заселив их в хостел с неблагоприятными условиями. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО по борьбе с коронавирусом.

«Индивидуальный предприниматель и работодатель, доставивший на работу вахтовых сотрудников, разместили людей в помещении (хостел), несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Собственник помещения оказал услуги по размещению 71 вахтового рабочего вопреки отказу отдела Роспотребнадзора. Работодатель разместил их на обсервацию в хостеле без уведомления надзорного органа», — приводятся в telegram-канале оперштаба слова главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко.

В администрации Пуровского района заявили, что вахтовики находятся на обсервации в гостинице «Тундра». 12 человек проходят стационарное лечение, остальные — амбулаторное. У большинства зараженных коронавирус протекает бессимптомно или с минимальным количеством симптомов. После обсуждения ситуации с руководителем компании «Инвестгеострой» анализы вахтовиков решили отправить в Москву, там тесты на коронавирус сделают в течение двух дней.