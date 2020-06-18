17 июня 2020

Бизнесмен в ЯНАО заразил десятки работников коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Анализы вахтовиков направят в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ямальский предприниматель из Пуровского района заразил 21 вахтовика коронавирусом, заселив их в хостел с неблагоприятными условиями. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО по борьбе с коронавирусом.

«Индивидуальный предприниматель и работодатель, доставивший на работу вахтовых сотрудников, разместили людей в помещении (хостел), несоответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Собственник помещения оказал услуги по размещению 71 вахтового рабочего вопреки отказу отдела Роспотребнадзора. Работодатель разместил их на обсервацию в хостеле без уведомления надзорного органа», — приводятся в telegram-канале оперштаба слова главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко.

В администрации Пуровского района заявили, что вахтовики находятся на обсервации в гостинице «Тундра». 12 человек проходят стационарное лечение, остальные — амбулаторное. У большинства зараженных коронавирус протекает бессимптомно или с минимальным количеством симптомов. После обсуждения ситуации с руководителем компании «Инвестгеострой» анализы вахтовиков решили отправить в Москву, там тесты на коронавирус сделают в течение двух дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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