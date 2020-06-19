Умер экс-глава Чувашии, заразившийся коронавирусом

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О госпитализации Игнатьева стало известно 27 мая. Он попал в больницу в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией «с высоким процентом поражения легких». Болезнь якобы усугубила сердечная недостаточность, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», — рассказал источник «Интерфакса» в администрации главы республики. Других подтверждений этой информации пока нет.

Умер бывший глава Чувашии 58-летний Михаил Игнатьев. Еще в мае он попал в больницу с диагнозом коронавирус.

Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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