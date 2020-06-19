18 июня 2020

Умер экс-глава Чувашии, заразившийся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, игнатьев михаил
Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Умер бывший глава Чувашии 58-летний Михаил Игнатьев. Еще в мае он попал в больницу с диагнозом коронавирус.

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», — рассказал источник «Интерфакса» в администрации главы республики. Других подтверждений этой информации пока нет.

О госпитализации Игнатьева стало известно 27 мая. Он попал в больницу в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией «с высоким процентом поражения легких». Болезнь якобы усугубила сердечная недостаточность, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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