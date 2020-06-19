Власти ХМАО ужесточили карантин для вахтовиков

Теперь все прилетающие в регион рабочие будут изолированы на две недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все прилетающим и приезжающим в ХМАО вахтовикам рекомендовано иметь при себе справку о состоянии здоровья, доказывающую, что они не больны и не контактировали с зараженными коронавирусом людьми. К тому же рабочие после приезда в регион будут изолированы на две недели. Такое постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

«В соответствии с новым документом работодателям рекомендовано обеспечить предоставление работниками, прибывающими на вахту, справки об эпидемиологическом окружении из медицинской организации по месту жительства, подтверждающей отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19. Данная справка должна быть выдана не ранее чем за три дня до прибытия на вахту», — сообщили URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Размещенные в обязательном порядке на двухнедельном карантине вахтовики должны быть обеспечены всем необходимым. При этом работодатель должен уведомить об этом управление Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что региональные власти не разрешили компании «Интеллект Дрилинг Сервисиз», занимающейся строительством и реконструкцией нефтяных и газовых скважин в интересах «Роснефти» и «Газпрома», привезти в регион почти 200 вахтовиков из Республики Беларусь. А до этого из-за ватовиков этого же предприятия в Нижневартовске произошел резкий всплеск числа зараженных коронавирусом.