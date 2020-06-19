Эпидемия COVID-19 скажется на голосовании по Конституции в ЯНАО

Явка на голосование по Конституции в ЯНАО может превысить 70% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Превалирующее большинство жителей Ямала в дни голосования по Конституции РФ с 25 июня по 1 июля будет находиться на территории автономного округа. Это в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подтвердил 81% из более, чем трех тысяч опрошенных ямальцев.

Картину отпускной миграции населения ЯНАО довершают данные по пассажиропотоку на железных дорогах. «Еще в прошлом году, в июне, за пределы города на поездах уезжало почти 30 тысяч пассажиров, на сегодняшний день уровень едва достигает 15 тысяч», — рассказал источник в администрации Ноябрьска.

Отказ жителей Ямала от отпусков за пределами региона, уверен политолог Шамиль Рак, положительно скажется на явке при голосовании по Конституции РФ.

«Для Ямала этот нонсенс: как правило, по завершению учебного года жители выезжают на юг — это традиции Крайнего Севера. Но пандемия кардинально изменила ситуацию и тот же ЕГЭ проводится позже. Все эти условия могут отлично сказаться на явке в рамках предстоящего голосования. Ямальцы — люди активные, а уж после длительной самоизоляции воспользуются поводом встретится с соседями на избирательном участке. Считаю, что активность достигнет 70% и даже больше», — прокомментировал эксперт.