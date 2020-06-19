Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

Вскоре у россиян может не быть возможности перевести деньги через банк бесплатно Фото: Алексей Андронов © URA.RU

После решения Сбербанка ввести комиссию на перевод денег через банкоматы плату за перечисление средств также могут ввести и другие банки. Кроме того, после этого решения Сбербанк может ввести комиссию на другие операции. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты по банковскому делу.

Ранее стало известно, что Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. Ожидается, что благодаря введению этой комиссии к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей.

«Обычно, когда подобные комиссии вводятся, первое время банк будет получать доход — пока люди не разобрались с тем, что произошло. Спустя некоторое время клиенты задумаются о смене банка, где могут быть более выгодные условия. Но практика показывает: если кто-то из крупных банков вводит какую-либо комиссию, то через некоторое время такую же комиссию введут и остальные банки», — считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Как объяснил эксперт, приобретение и обслуживание банкоматов обходятся банкам достаточно дорого — поэтому введение комиссий за операции через банкоматы выглядят логичными. И если руководствоваться этой логикой, то повышение комиссий для совершения операций в приложениях и онлайн-банкинге вряд ли произойдет: ее или не будет вообще, или она будет достаточно низкой. Хотя теоретически, по мнению Хестанова, банки могут ввести и дополнительные комиссии.

С этим частично согласен и младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его мнению, желание банков заработать логично — так они пытаются компенсировать потери, которые они понесли из-за введения «банковского роуминга». «Думаю, сейчас Сбербанк протестирует ситуацию. Если люди будут пользоваться банковскими переводами дальше и Сбербанку удастся заработать, то эту комиссию никто не отменит. А если заработать не удастся, то комиссию могут ввести за что-то другое. Однако я полагаю, что менеджеры Сбербанка трезво оценивают обстановку и понимают, что любые комиссии на текущий момент людей очень раздражают», — поделился Путиловский.

URA.RU направило в пресс-службу Сбербанка письменный запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.