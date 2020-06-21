На стене курганского ЦУМа есть уникальная советская мозаика, которая разнообразит аккаунты курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В разных странах, в том числе и в России, 21 июня отмечается День селфи. Для тех, кто хочет изучить свой город внимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи.

Считается, что впервые День селфи отпраздновали в США в 2014 году. Тогда планировалось, что это будет Национальный день селфи в США, но эта идея обрела популярность среди интернет-пользователей из разных стран. Позже праздник неофициально стал международным.

Большинство мест, которые выбрал корреспондент URA.RU, находятся недалеко от центра Кургана. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание. Такие небанальные места для фотографий позволят взглянуть на город по-новому.

С Бурово-Петровского моста открывается вид, который напоминает, что Курган когда-то считался зеленым городом. А под ним сделать фото могут любители андеграунда и постапокалипсиса.

Бурово-Петровский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Бурово-Петровским мостом можно найти еще одно интересное место, которое понравится любителям андеграунда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любители стрит-арта могут найти аутентичное место на набережной возле ЦУМа, пока ее не успели реконструировать. Фото сделано с помощью автоспуска.

Набережная возле ЦУМа, пока ее не успели реконструировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недалеко от областной филармонии с другой стороны Тобола можно запечатлеть в кадре сочетание природы и новостроек Кургана. Это излюбленное место для фотографий у гостей города.

Недалеко от областной филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Можно сделать селфи возле Богоявленского храма. Экскурсоводы рассказывают, что иностранцы, которые приезжают в Курган, любят фотографировать это место.

Богоявленский храм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие забывают, что стела «Курган» — архитектурный объект с футуристичными формами, который может украсить селфи. Главное, не выходите на дорогу.

Стела «Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прошлом году власти в разных местах Кургана установили топиарии. Можно с друзьями устроить состязание: кто быстрее сделает селфи на фоне всех этих объектов.

Топиарий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU