20 июня 2020
19 июня 2020
18 июня 2020

Необычные места для селфи в Кургане. Все будут спрашивать, где вы сделали это фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Селфи. Курган, город курган
На стене курганского ЦУМа есть уникальная советская мозаика, которая разнообразит аккаунты курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В разных странах, в том числе и в России, 21 июня отмечается День селфи. Для тех, кто хочет изучить свой город внимательнее, URA.RU нашло места в Кургане, где можно сделать интересные селфи.

Считается, что впервые День селфи отпраздновали в США в 2014 году. Тогда планировалось, что это будет Национальный день селфи в США, но эта идея обрела популярность среди интернет-пользователей из разных стран. Позже праздник неофициально стал международным.

Большинство мест, которые выбрал корреспондент URA.RU, находятся недалеко от центра Кургана. При этом, по мнению редакции, большинство людей не обращает на них внимание. Такие небанальные места для фотографий позволят взглянуть на город по-новому.

С Бурово-Петровского моста открывается вид, который напоминает, что Курган когда-то считался зеленым городом. А под ним сделать фото могут любители андеграунда и постапокалипсиса.

Виды города. Селфи. Курган
Бурово-Петровский мост
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Виды города. Селфи. Курган
Под Бурово-Петровским мостом можно найти еще одно интересное место, которое понравится любителям андеграунда
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Любители стрит-арта могут найти аутентичное место на набережной возле ЦУМа, пока ее не успели реконструировать. Фото сделано с помощью автоспуска.

Виды города. Селфи. Курган
Набережная возле ЦУМа, пока ее не успели реконструировать
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недалеко от областной филармонии с другой стороны Тобола можно запечатлеть в кадре сочетание природы и новостроек Кургана. Это излюбленное место для фотографий у гостей города.

Виды города. Селфи. Курган
Недалеко от областной филармонии
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Можно сделать селфи возле Богоявленского храма. Экскурсоводы рассказывают, что иностранцы, которые приезжают в Курган, любят фотографировать это место.

Виды города. ЦПКиО. Курган
Богоявленский храм
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многие забывают, что стела «Курган» — архитектурный объект с футуристичными формами, который может украсить селфи. Главное, не выходите на дорогу.

Автобусный вокзал и виды города. Курган
Стела «Курган»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прошлом году власти в разных местах Кургана установили топиарии. Можно с друзьями устроить состязание: кто быстрее сделает селфи на фоне всех этих объектов.

Виды города. Курган
Топиарий
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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