Алексей Вихарев анонсировал еще несколько встреч с избирателями Фото: страница Алексея Вихарев в Facebook

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев начал разъяснять горожанам смысл поправок в Конституцию. Как сообщил депутат на своей странице в Facebook, накануне он провел первую встречу с жителями своего избирательного округа. На общение с народным избранником пришли порядка 70 человек.

«Основной темой стало предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. Рассказал о наиболее важных изменениях, в какие дни и где пройдет предварительное голосование, как вызвать участковую избирательную комиссию на дом к пожилым и маломобильным родственникам», — рассказал Вихарев.

По словам Вихарева, эта встреча стала первой в череде его разъяснительных встреч с избирателями. «Запрос на информацию о предстоящем голосовании очень большой», — сказал он.

Как писало URA.RU, ранее администрация Екатеринбурга обратилась к депутатам с просьбой начать агитационную работу по поправкам в Конституцию, чтобы повысить явку на голосовании. Как ранее сообщали источники URA.RU, ряд депутатов гордумы скептически отнеслись к агитации, отказавшись выходить в округа.