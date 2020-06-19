ВОЗ предупредила о новой опасной стадии эпидемии коронавируса

ВОЗ призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире настал новый опасный этап пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В четверг, по его словам, ВОЗ стало известно о 150 тысячах новых случаев COVID-19 в Северной и Южной Америке, Южной Азии и на Ближнем Востоке. «Мир находится в новой и очень опасной фазе», — приводит слова Гебрейесуса « Царьград ».

Коронавирус по-прежнему распространяется с большой скоростью и обладает высоким уровнем летальности, отмечает гендиректор ВОЗ. Несмотря на то, что люди устали сидеть дома, а страны стремятся возобновить работу бизнеса, всем необходимо оставаться бдительными, рекомендует Гебрейесус.

Он также посоветовал населению помнить о правилах безопасности. В частности, соблюдать социальную дистанцию, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, чаще мыть руки, при необходимости надевать защитную маску и оставаться дома при проявлении признаков заболевания.

В пятницу стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,2 млн. Количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 445 535 человек, передает RT. Как ранее сообщал телеканал 360, некоторые страны вынуждены снова вводить ограничительные меры из-за новых вспышек коронавируса.

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