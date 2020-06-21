Рената Литвинова регулярно испытывает организм низкими температурами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Режиссер Рената Литвинова рассказала, как остается молодой и защищается от вирусов. В этом ей помогает криосауна.

В Instagram Литвинова опубликовала видео, на котором она в специальном аппарате в маске и меховой шапке. «Мое первое правило красоты и „вечной молодости“ — криосауна. -140 градусов по Цельсию », — написала она.

По словам режиссера, всего двух минут в такой установке достаточно, что организм был неуязвим для вирусов. Подписчики Литвиной подтвердили, что криосауна действительно омолаживает организм и помогает ему оставаться здоровым, однако некоторые отметили, что не решились бы на такую процедуру.