США объявят о приостановке выдачи рабочих виз

Изменения в визовой политике понравятся многим, заверил Трамп Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

США объявят о приостановке выдачи нескольких типов виз в ближайшие дни. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы сделаем кое-какое объявление по визам завтра или на следующий день. Я думаю, множество людей останутся им очень довольным», — приводит слова Трампа ТАСС.

Грядущие объявления по ужесточению визовой политики, по словам американского лидера, укладываются в рамки здравого смысла. Ожидается, что будет приостановлена выдача рабочих виз. Это, как указал Трамп, является следствием роста безработицы на фоне пандемии коронавируса.

До этого американское издание The New York Times сообщало о готовящихся изменениях в визовой политике США. По информации издания, после ввода ограничений компаниям будет сложнее принимать на работу иностранцев, даже если они являются выпускниками вузов США. Также сообщалось, что будет приостановлен или ограничен ряд программ культурного обмена между США и другими странами. По данным издания, введенные ограничения будут действовать и в следующем году.

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