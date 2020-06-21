20 июня 2020
19 июня 2020

В Челябинской области свыше 6 тысяч зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, скорая помощь, врач, аэропорт челябинск, медики, пандемия, коронавирус
Четыре пациента с COVID-19 умерли за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области 21 июня зарегистрировано 184 (всего 6028) новых случая заражения коронаиврусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

«184 новых подтверждения (пациентов с коронавирусом) ко вчерашнему дню», — сказано в telegram-канале министерства. За прошедшие сутки 55 человек были выписаны. Умерли 4 человека: от COVID-19 — мужчина 76 лет, женщина 53 года. Другие два от сопутствующих заболеваний: от острого инфаркта миокарда — 61-летний и 86-летний пациенты.

На сегодняшний день в регионе выявлено 6028 зараженных коронавирусом. Всего 3200 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Еще 38 россиян перевели в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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