В Челябинской области свыше 6 тысяч зараженных коронавирусом

Четыре пациента с COVID-19 умерли за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области 21 июня зарегистрировано 184 (всего 6028) новых случая заражения коронаиврусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

«184 новых подтверждения (пациентов с коронавирусом) ко вчерашнему дню», — сказано в telegram-канале министерства. За прошедшие сутки 55 человек были выписаны. Умерли 4 человека: от COVID-19 — мужчина 76 лет, женщина 53 года. Другие два от сопутствующих заболеваний: от острого инфаркта миокарда — 61-летний и 86-летний пациенты.

На сегодняшний день в регионе выявлено 6028 зараженных коронавирусом. Всего 3200 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Еще 38 россиян перевели в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России.