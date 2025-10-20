Челябинку загнали в магазин с помощью перцового баллончика

Перцовый баллончик мужчина направил в лицо женщины (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске женщине в лицо брызнули струей перцового баллончика после конфликта на улице с незнакомой семьей. Ей пришлось спасаться в магазине цветов. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Установлено, что инцидент произошел между уроженцами региона, являющимися представителями коренных народностей. В настоящее время обе конфликтующие стороны находятся в отделе полиции, где с ними проводится работа, направленная на установление детальной картины произошедшего», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, женщина на улице Гагарина нелестно отозвалась о другой женщине с ребенком. Та ее догнала и начала задавать вопросы о причинах оскорблений, а также рассказала обо всем подошедшему супругу. В результате мужчина достал баллончик и распылил его в лицо предполагаемой обидчицы его жены.

