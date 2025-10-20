Шеф Дмитрий Модестов продает ресторан «Профессорский» в Челябинске
Дмитрий Модестов больше не планирует развивать свои проекты в Челябинске
Фото: Алина Яковлева © URA.RU
В Челябинске выставлен на продажу ресторан «Профессорский», открывшийся два года назад по принципам «Мишлен». Объявление о продаже появилось на сайте «Авито», однако, как рассказал URA.RU шеф и основатель заведения Дмитрий Модестов, опубликованная информация стала недоразумением.
«Это какое-то недоразумение. Ресторан мы продаем давно, но не через эти ресурсы. Я сейчас позвонил в агентство. Во-первых, у нас цена совсем другая и продаем мы его через ресурсы, которые реализуют франшизы. Здесь нечего комментировать, потому что и цену, и объявление сегодня точно оттуда (с „Авито“ — прим. URA.RU) уберут», — пояснил Модестов.
Ориентировочная стоимость ресторана составляет около 200 тысяч рублей за квадратный метр. Модестов уточнил, что не планирует развивать проекты в Челябинске.
«Я просто не хочу иметь ничего общего с Челябинском. Это не город, где можно проявить мои амбиции», — ответил ресторатор на вопрос URA.RU о дальнейших планах.
Ресторан «Профессорский» открылся в июне 2023 года и позиционировался как проект европейского уровня с внедрением принципов «Мишлен». Дмитрий Модестов ранее развивал рестораны Basilio и «Честное питейное заведение» в Челябинске, а также проект Takatak в Испании. После того, как Модестов покинул Сан-Себастьян, он открыл односменный бар и в Сочи. Однако он вышел из проекта и вернулся в Челябинск.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!