Названа главная проблема выявления острых заболеваний в пандемию

Россияне столкнулись со сложностями в получении медицинской помощи. На фоне пандемии резко сократилось число врачей, работающих с обычными пациентами Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за того, что на фоне пандемии коронавируса плановый прием пациентов ограничен, россияне все чаще сталкиваются с проблемами в диагностике заболеваний, а также в их лечении. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучил кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Когда большинство медицинских учреждений перепрофилировано под COVID, просто некоторые исследования довольно сложно сделать. Те же КТ — установки во всех регионах страны перепрофилированы под COVID диагностику. Резко сократилось количество врачей, работающих с обычными пациентами», — заявил Конев.

Он также уточнил, что пройти исследования в нынешней ситуации может быть сложно даже платно. «Большое число клиник, что оказывают платные услуги, просто не захотят пойти на риск. Довольно сложная ситуация. Надо немножко потерпеть», — заключил врач.

При этом Конев считает, что меньше всего в данной ситуации пострадали люди с хроническими заболеваниями, поскольку, они уже знают свою болезнь и знают примерно, как ее лечить. «Течение болезни ведь периодически обостряется. Большинство людей с хроническими заболеваниями, которые внимательно за собой следят, понимают иногда не хуже, чем их лечащий врач, изменение в ситуации со своим здоровьем», — заключил он.

Временно плановые приемы узких специалистов в государственных больницах регионов России из-за пандемии коронавируса были приостановлены еще в апреле. После чего сообщалось, что пациентам стало сложнее получить лечение в рамках стационаров из-за их переориентации на борьбу с коронавирусом. Недополучить медицинскую помощь могут несколько тысяч человек, больных раком и гепатитом. Также россиян предупредили и о всплеске венерических болезней. Возможность вовремя пройти обследование больные также потеряли из-за ограничительных мер.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.