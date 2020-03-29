Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков распорядился о приостановлении планового приема пациентов в государственных больницах и медицинских учреждениях. Рекомендовано перенести записи и частным клиникам.
«Отменить плановые приемы узких специалистов, пребывание в дневных стационарах, плановые операции при условии ненанесения вреда здоровью», — говорится в приказе. Ограничения вводятся на период карантина (с 30 марта по 3 апреля) и не касаются пациентов с острой болью. Экстренную и неотложную помощь медики продолжат оказывать в полном объеме. Амбулаторную помощь пациентам будут оказывать на дому.
«Пациентам с сердечно-сосудистыми, инфекционными, хроническими заболеваниями, а также беременным будут помогать в полном объеме», — пояснил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. Для них больницы и поликлиники продолжат работу. При необходимости врача можно вызвать на дом. В обычном режиме работает служба скорой помощи.
По мнению опрошенных URA.RU врачей, ограничительные меры не должны доставить существенных неудобств свердловчанам. «Речь идет лишь об изменениях для плановых пациентов, которые здоровы и не нуждаются в неотложной помощи, поэтому паниковать не стоит», — сказал психиатр-нарколог, руководитель клиники психологической адаптации Алексей Магалиф.
Глава Уральского института кардиологии Ян Габинский напомнил, что пациенты всегда могут проконсультироваться со своим лечащим врачом по телефону. «Плановые пациенты должны жить в обычном режиме в этот период. Принимать все лекарства, выписанные врачом. Что касается пациентов-сердечников, то для них у нас в круглосуточном режиме будет работать дистанционный центр, куда можно позвонить, чтобы проконсультироваться», — уточнил он.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. На текущий момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, закрыты рестораны и кафе, отменены массовые мероприятия.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «