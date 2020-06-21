Конфликт на территории может вновь привести к войне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нагорном Карабахе может снова начаться война, поскольку отношения между Азербайджаном и Арменией начали ухудшаться. Такой прогноз сделал аналитический обозреватель, редактор telegram-канала «Девичья башня» Садат Гулиев.

По его словам, конфликт между сторонами усиливается. Ухудшение началось после 2018 года, когда Армения решила не ограничивать свои интересы только бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью, считает эксперт. «Мне кажется все идет к большой войне. Пока что эскалации конфликта не допускается влиятельными силами», — рассказал он в интервью argumenti.ru.

Гулиев добавил, что в последнее время можно заметить все больше военной риторики. Он отметил, что сейчас выросло новое поколение, которое настроено друг к другу более враждебно. «Поэтому теперь развязка может быть очень жесткой. Особенно после 2018 года», — подчеркнул он.

В данный момент стороны не могут найти точки соприкосновения в конфликте, считает Гулиев. Он пояснил, что Армения не рассматривает вариант возвращения земель Азербайджану, а Баку настаивает на выводе армянских вооруженных формирований с территории.

В начале 90-х годов прошлого века началось вооруженное столкновение между сторонами за Нагорный Карабах. После нескольких лет было подписано соглашение о прекращении огня на территории.

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