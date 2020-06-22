В Нью-Йорке из-за расизма убирают памятник Теодору Рузвельту

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Правнук Теодора Рузвельта, в свою очередь, поддержал решение о демонтаже памятника. Он отметил, что обществу не нужно памятники, которые не отражают ценностей равенства и справедливости. В настоящий момент неизвестно, что будет с памятником в дальнейшем, также еще не принято решение, что займет его место у входа в музей. В честь самого Теодора Рузвельта принято решение назвать музейный Зал Биоразнообразия.

До этого музей выступал в защиту объектов наследия прошлого, даже если они были неоднозначны. Однако президент музея Эллен Фаттер заявила газете, что происходящие в стране события после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда глубоко тронули музейное сообщество, а потому пришло время избавиться от подобного памятника. Решение поддержали власти Нью-Йорка.

«Памятник Рузвельту, где он находится на коне в окружении индейца и афроамериканца, расположенный у входа в Американский музей естественной истории с 1940 года, будет демонтирован», — пишет газета. Памятник из бронзы, где бывший президент США едет на коне, а рядом с ним идут афроамериканец и индеец, многие годы вызывал споры и негатив у жителей города. По мнению многих, монумент являлся символом расовой дискриминации и колониальной экспансии.

В Нью-Йорке демонтируют памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Решение принято в рамках борьбы с расизмом. Об этом сообщает газета The New York Times.

Памятник уберут для борьбы с расизмом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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