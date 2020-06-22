Фармацевты придумали экспресс-тест на коронавирус

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В России проведено почти 17 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет RT . Всего в стране 584 969 зараженных, 340 118 человек выздоровели, 8 146 — погибли. В мире подтверждено 9 075 830 случаев COVID-19, скончался 471 241 человек. Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, одним из необычных симптомов является воспаление слизистой оболочки глаз, уточняет « Национальная служба новостей ».

Тест основан на пробе слюны. Он способен выявить коронавирус без привлечения сложного оборудования и врачей, что позволяет максимально исключить риск заражения среди работников здравоохранения. Новую технологию разработали представители из трех университетов Японии. С ними корпорация Shionogi уже заключила лицензионное соглашение. Новые тесты фармацевты предлагают использовать в первую очередь для проверки путешественников, въезжающих в страну.

«Использование этого метода позволяет быстро и удобно диагностировать инфицированных SARS-CoV-2 людей, в том числе без симптомов, и обеспечивает своевременное понимание тенденций в домашних инфицированных лиц», — приводит слова фармацевтов ТАСС.

В Японии разработали новый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который можно сделать в домашних условиях. Он позволяет выявить COVID-19 в организме человека примерно за 25-30 минут. Об этом говориться на сайте фармацевтической компании Shionogi.

Тест позволяет выявить COVID-19 в домашних условиях за 25 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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