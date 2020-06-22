21 июня 2020

Фармацевты придумали экспресс-тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Тест позволяет выявить COVID-19 в домашних условиях за 25 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Японии разработали новый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который можно сделать в домашних условиях. Он позволяет выявить COVID-19 в организме человека примерно за 25-30 минут. Об этом говориться на сайте фармацевтической компании Shionogi.

«Использование этого метода позволяет быстро и удобно диагностировать инфицированных SARS-CoV-2 людей, в том числе без симптомов, и обеспечивает своевременное понимание тенденций в домашних инфицированных лиц», — приводит слова фармацевтов ТАСС.

Тест основан на пробе слюны. Он способен выявить коронавирус без привлечения сложного оборудования и врачей, что позволяет максимально исключить риск заражения среди работников здравоохранения. Новую технологию разработали представители из трех университетов Японии. С ними корпорация Shionogi уже заключила лицензионное соглашение. Новые тесты фармацевты предлагают использовать в первую очередь для проверки путешественников, въезжающих в страну.

В России проведено почти 17 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет RT. Всего в стране 584 969 зараженных, 340 118 человек выздоровели, 8 146 — погибли. В мире подтверждено 9 075 830 случаев COVID-19, скончался 471 241 человек. Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, одним из необычных симптомов является воспаление слизистой оболочки глаз, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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