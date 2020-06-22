Россиянки стали чаще заводить первого ребенка в 60 лет

За 2019 год россиянки старше 60 лет родили 19 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России наблюдается рост численности мам в возрасте старше 60 лет. По данным Росстата, в 2019 году пять россиянок в этой возрастной категории родили первенца.

Согласно статистике, еще 14 женщин старше 60 лет родили вторых и последующих детей. «В последние годы растет рождаемость среди женщин старших возрастов и даже позднее традиционно принятого возраста», — цитирует завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елену Егорову РИА «Новости».

По словам Егоровой, за 2019 год российские женщины в возрасте от 50 до 60 лет родили 296 детей. В 2018 году было зарегистрировано 258 детей от мам указанного возраста. В то же время за 2018 год было зафиксировано всего четыре случая родов у женщин старше 60 лет.

Она отметила, что использование современных методов позволяет расти численности мам в возрасте.

Ранее руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев заявил, что вынужденная изоляция из-за коронавируса хорошо скажется на демографии России. Он также считает, что в период изоляции произошло «воссоединение семей», передает VSE42.ru.

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