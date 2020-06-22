Свердловчанин погиб, пытаясь поймать спиленное дерево

Рабочий погиб, очищая ЛЭП от растительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Таборинском районе Свердловской области погиб мужчина, пытавшийся поймать спиленное дерево. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«При проведении работ по ручной расчистке участка насаждений деревьев и кустарника между опорами ЛЭП работник ООО „Екатеринбург-ЛесКом“ спилил дерево, которое стало падать на линию электропередач, и он попытался его поймать. В результате падения макушка дерева коснулась ЛЭП, и работник получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте», — рассказала URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Прокуратура проверит организацию техники безопасности в ООО «Екатеринбург-ЛесКом». Надзорное ведомство также будет контролировать доследственную проверку по факту гибели человека, которую начал СКР.