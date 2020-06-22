21 июня 2020
20 июня 2020

Свердловчанин погиб, пытаясь поймать спиленное дерево

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вырубка леса, против которой выступают местные жители. Челябинск, деревья, лес
Рабочий погиб, очищая ЛЭП от растительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Таборинском районе Свердловской области погиб мужчина, пытавшийся поймать спиленное дерево. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«При проведении работ по ручной расчистке участка насаждений деревьев и кустарника между опорами ЛЭП работник ООО „Екатеринбург-ЛесКом“ спилил дерево, которое стало падать на линию электропередач, и он попытался его поймать. В результате падения макушка дерева коснулась ЛЭП, и работник получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте», — рассказала URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Прокуратура проверит организацию техники безопасности в ООО «Екатеринбург-ЛесКом». Надзорное ведомство также будет контролировать доследственную проверку по факту гибели человека, которую начал СКР.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...