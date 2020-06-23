В Пермском крае мало свободных коек для пациентов с коронавирусом и люди очень сильно заражают друг друга Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До конца июня шансы на снятие карантина в Пермском крае практически равны нулю. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на основе коэффициента распространения инфекции (Rt). В последние дни он в регионе увеличивается, что отдаляет дату снятия карантина в регионе. Но ситуация может измениться к 1 июля. URA.RU представляет три сценария развития событий.

Решение о снятии карантина принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для введения новых послаблений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,8 (22 июня — 1,06), а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 70 тестов на 100 тысяч населения (22 июня — 150,4) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (22 июня — 41,4%).

В Пермском крае уже длительное время проводят достаточное количество тестов на COVID-19 и, соответственно, этот показатель находится на нормативном уровне. Хуже ситуация со свободными койками — весь июнь их недостаточно. Сейчас, например, для перехода в «зеленую» зону необходимо развернуть дополнительно около 160 мест для COVID-пациентов (22 июня свободно 756 мест).

Всего в Пермском крае для пациентов с коронавирусом создано 2482 койки — задействованы основные и резервные места (к точке отсчета — 28 апреля перепрофилировали 1827 коек и создали резерв еще из 705 коек). Соответственно, для перехода ко второму этапу, краю необходимо полностью задействовать резерв (оставшиеся 50 коек) и создать новые места (еще 100-150).

Еще сложнее ситуация с показателем Rt, который напрямую не зависит от действий региональной власти. Это сумма числа зараженных за последние четыре дня, поделенная на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU подготовило три сценария развития событий в Пермском крае к 27 июня, когда будут формироваться данные для принятия решений о продлении или снятии карантина с 1 июля.

Стабильный прогноз и сохранение текущий ограничений возможно, если в Пермском крае в среднем будут выявлять не более 66 новых случаев заражения ежедневно. В этом случае коэффициент распространения инфекции будет на уровне единицы. Ситуация может пойти по негативному сценарию, если среднее число заражений будет превышать 79 новых случаев заражения ежедневно. В этом случае коэффициент Rt продолжит расти и не будет никаких предпосылок для снятия ограничений.

Благоприятный сценарий возможен в том случае, если с 23 июня по 27 июня будет выявляться 52-53 новых случая заражения коронавирусом ежедневно (210 за четыре дня). В этом случае коэффициент Rt к 27 июня опустится ниже 0,8. А для того, чтобы удержать его на этом уровне, число новых заболеваний COVID-19 должно снижаться и далее и к 1 июля не превышать 40-41 нового случая ежедневно.

Предыдущий прогноз URA.RU делало 19 июня. Согласно нему, ситуация в регионе развивалась по стабильному сценарию — ежесуточно выявлялось около 66 новых случаев заражения (265 всего за четыре дня, 66,25 — в сутки).