В Екатеринбурге здорового по ошибке положили к больным COVID

Здорового человека положили в палату к больным коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге из-за путаницы с результатами анализов в обсерватор к больным коронавирусом положили здорового человека. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

16 июня у екатеринбуржца Ивана на работе взяли анализ на коронавирус. Через несколько дней позвонили из отдела кадров и сообщили, что коронавирус подтвердился. После обследования Ивану, поскольку он чувствовал себя хорошо и не имел симптомов заболевания, предложили самозолироваться. Однако дома жена и ребенок, чтобы не рисковать их здоровьем Иван согласился отправиться в обсерватор в санаторий «Бодрость».

«К слову, отношение на всех этапах было отличное, — рассказал Иван. — 21 июня звонят и говорят: „Ой, ошибочка, вы здоровы“. И в итоге я здоровый нахожусь в обсерваторе среди больных».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответ получен не был.

Из-за ошибки здорового человека поселили в номер к больным Фото: ВК «Инцидент Екатеринбург»