Погибло 153 пациента с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России выявилено 7 425 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, за все время распространения инфекции в стране зафиксировано 599 705 случаев COVID-19, вылечились 345 137 (+ 12 013) пациентов, 8 359 человек скончалось (+ 153). Общее количество зараженных в мире превысило 9,2 млн человек.

Больше всего новых зараженных нашли в Москве (+1081), Московской области (+504), Ханты-Мансийском АО (+319) и Челябинской области (+258).

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